Хабаровчанин получил 300 часов работ за повторное пьяное вождение

Фото: Ольга Григорьева

В Хабаровске Кировский районный суд вынес решение по делу 50 летнего мужчины, повторно севшего за руль в состоянии опьянения. Фигурант признан виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ — управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, при наличии административного наказания за аналогичное правонарушение, сообщает прокуратура Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

По данным суда, в марте 2024 года мужчина управлял автомобилем в нетрезвом виде и был задержан инспекторами ГИБДД. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за езду в состоянии опьянения. В судебном заседании подсудимый признал вину в полном объёме.

В качестве наказания суд назначил 300 часов обязательных работ, а также лишил осуждённого права управлять транспортными средствами на 2 года 6 месяцев. Автомобиль «Ниссан АД» конфискован в доход государства.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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