Свет пропал в нескольких районах Биробиджана

Фото: Прокуратура ЕАО

В Биробиджане зафиксировано отключение электроэнергии в домах на улице Миллера, в посёлке Тукалевский и в районе 12 го километра Биршоссе. Прокуратура организовала проверку обстоятельств инцидента, сообщает прокуратура ЕАО. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Предварительная причина — авария на линии электропередачи. Специалисты ДРСК выполняют необходимые ремонтные мероприятия, параллельно задействована резервная линия, позволяющая частично обеспечить потребителей электроэнергией. Прокуратура держит на контроле процесс восстановления полноценного электроснабжения.

Ситуация остаётся на особом внимании надзорного органа до момента полного устранения последствий аварии и возвращения услуги в штатный режим.

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