В Хабаровском крае пенсионерка и юноша потеряли крупную из за мошенников

Фото: Кирилл Старков

Полиция Амурского района зафиксировала два случая мошенничества, в результате которых граждане лишились более 1,7 миллиона рублей, сообщает официальный канал "Полиция Хабаровского края". Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Первый эпизод связан с 70 летней пенсионеркой: она поверила звонившему, представившемуся сотрудником Социального фонда России, и передала код из СМС. Далее злоумышленники разыграли сценарий с угрозой визита правоохранителей и необходимостью «декларирования» средств. В итоге женщина перевела 1 миллион 630 тысяч рублей по указанным реквизитам.

Во втором случае жертвой стал 21 летний житель района. Ему позвонили под предлогом продления договора на обслуживание сим карты. После получения цифрового кода мошенники сообщили о взломе личного кабинета и якобы оформленном кредите. Под предлогом отмены операции мужчину вынудили взять заём на 98 тысяч рублей и отправить деньги на «безопасный счёт».

Правоохранительные органы возбудили уголовные дела и проводят комплекс мероприятий по выявлению причастных лиц.

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