Хабаровчанка осуждена за хищение со счёта покойного сожителя

Фото: Кирилл Старков

В Хабаровске Центральный районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 46 летней женщины, обвиняемой в хищении денежных средств с банковских счетов своего умершего сожителя, сообщает официальный канал "Прокуратура Хабаровского края". Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

По данным суда, фигурантка дела в январе 2023 года (с 16 по 22 число) воспользовалась доступом к счетам покойного и распорядилась его деньгами по собственному усмотрению. Ущерб, нанесённый наследникам, превысил 8,5 миллиона рублей. Женщина свою вину не признала.

Суд принял во внимание смягчающие обстоятельства и назначил наказание в виде лишения свободы на 5 лет условно, установив испытательный срок — 4 года. Обвинение в суде поддерживала прокуратура Центрального района Хабаровска, а расследование дела осуществлял следственный отдел по Центральному району г. Хабаровска СУ СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

Почта: red.habkp@phkp.ru