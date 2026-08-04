Более 40 выплат проиндексируют в Хабаровском крае в 2027 году

Фото: Вячеслав Реутов. Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края

Хабаровский край продолжит наращивать объём социальной поддержки: в 2027 году в регионе проиндексируют свыше 40 видов социальных выплат. В перечень входят, в частности, материнский капитал и единовременное пособие при рождении ребёнка. Предварительно размер индексации составит 5,2 %, сообщает пресс служба правительства Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Министр социальной защиты края Александр Дорофеев подтвердил, что финансирование индексации уже учтено в бюджете на 2027 год. Глава региона Дмитрий Демешин поручил министерству активнее привлекать федеральные ресурсы и обеспечить своевременный перерасчёт всех выплат. По данным ведомства, в 2026 году рост соцвыплат составил 12,1 % — рекордный показатель за шесть лет, а за 2021–2026 годы общий коэффициент индексации приблизился к 50 %, опережая инфляцию.

Для удобства граждан в крае внедряют принципы «Социального казначейства»: 93 % мер поддержки предоставляются проактивно либо по одному заявлению. В регионе действует 84 меры соцподдержки, выплаты получают почти 435 тысяч жителей. Среди ключевых направлений — поддержка многодетных семей (12 мер) и участников СВО (46 мер). Например, многодетным семьям положены выплаты на форму, компенсации ЖКУ и проезда, помощь с ипотекой.

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