“Земские тренеры” едут в Хабаровский край

Фото: Пресс-служба министерства спорта Хабаровского края

Хабаровский край пополнится шестью новыми тренерами в рамках программы «Земский тренер», запущенной по поручению Президента России Владимира Путина для развития спорта в малых населённых пунктах, сообщает пресс служба правительства Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Уже приступил к обязанностям Егор Чивичилов — он ведёт набор детей в возрасте от 7 до 17 лет на отделение баскетбола в спортивной школе имени И. А. Мусатова (Солнечный округ). В августе в Охотск переедет Денис Некрасов: он будет работать тренером по пауэрлифтингу в спортшколе «Атлант». Из Брянской области в Амурск переезжает семья Шидловских — Александр займётся подготовкой пловцов, Валерия будет обучать юных спортсменов волейболу.

Программа призвана повысить доступность спортивных секций в населённых пунктах с числом жителей до 50 тысяч. Участникам, прибывающим на работу в регионы Дальнего Востока, предоставляется единовременная выплата — 2 миллиона рублей. Для участия требуется профильное образование, отсутствие судимости и соответствие квалификационным стандартам; важно, чтобы кандидат не проживал ранее в том месте, куда планирует переехать. В пилотном режиме прошлого года в крае были трудоустроены три специалиста.

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