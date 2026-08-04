В Магадане установят 10 светодиодных проекторов пешеходных переходов

Фото: Ольга Григорьева

В Магадане в этом году появятся 10 светодиодных проекторов дорожной разметки. Устройства проецируют изображение пешеходного перехода на проезжую часть. Они повышают заметность перехода для водителей в тёмное время суток и при неблагоприятной погоде — в том числе зимой, когда обычную разметку скрывает снег. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Проекторы установят на оживлённых переходах, в том числе рядом со школами и вузами. Адреса: в районе телевышки (улицы Билибина, Нагаевская, Гагарина), на проспекте Ленина, на улице Берзина у дома 17, на Парковой у дома 9/12, на Колымской возле эколого-биологического лицея, на Лукса рядом с лицеем №1 имени Крупской, вблизи учебного корпуса Северо-Восточного государственного университета и на улице Наровчатова, 11а.

Работы начнутся в августе по поручению губернатора Магаданской области Сергея Носова. Устройства рассчитаны на круглогодичную эксплуатацию и будут работать в любую погоду.

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