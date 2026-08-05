В Комсомольске-на-Амуре горели торговые павильоны, огонь повредил соседний киоск

Фото: Ольга Григорьева

В Хабаровском крае за минувшие сутки чрезвычайных ситуаций не зафиксировано. Подразделения пожарной охраны выезжали на девять техногенных пожаров, четыре из них случились в жилом секторе. На водных объектах происшествий не зарегистрировано. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

В Комсомольске-на-Амуне на Орловском шоссе загорелся один из шести рядом стоящих павильонов. Пламя охватило площадь в 21 квадратный метр. Из-за высокой температуры оплавились рольставни соседнего киоска. Пожарные справились с огнём за 40 минут. Пострадавших нет, причины возгорания устанавливаются.

На территории края продолжает действовать особый противопожарный режим в восьми муниципальных образованиях. В семи районах — Аяно-Майском, Ульчском, Ванинском, имени Полины Осипенко, Комсомольском, Солнечном и Николаевском — сохраняется четвёртый класс пожарной опасности в лесах. На остальной территории — второй и третий классы.

За сутки пожарные и спасатели дважды выезжали на ликвидацию последствий ДТП и ещё два раза — на проведение аварийно-спасательных работ. На маршрутах зарегистрировано 12 туристских групп — 105 человек, из них 25 детей.

В Хабаровске сегодня переменная облачность, кратковременный дождь. Ветер юго-западный, 6-11 метров в секунду. Температура воздуха — от +27 до +29 градусов.

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