В Комсомольске-на-Амуре к ответственности троим иностранцам запретили въезд в Россию

Фото: Таисия Субботина

В Комсомольске-на-Амуре сотрудники полиции совместно с коллегами из УФСБ провели рейды по выявлению нарушений миграционного законодательства. Они проверили 42 места проживания и трудовой деятельности мигрантов: квартиры, общежития, хостелы, стройки и торговые объекты. Всего проверено 295 иностранных граждан, выявлено 10 нарушений. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

На одном из объектов ремонтные работы выполняли иностранцы без разрешения на трудовую деятельность. На виновное лицо составили протокол за незаконную работу. Устанавливается работодатель, привлёкший мигрантов, — его также привлекут к ответственности.

Также полицейские обнаружили 3-летнюю гражданку Кыргызстана, которая находилась в России с нарушением правил пребывания. Мать ребёнка, местная жительница, законно находящаяся в стране, получила протокол за административное правонарушение. Материалы направили в Комиссию по делам несовершеннолетних.

На нарушителей составили административные протоколы по нескольким статьям КоАП РФ: за незаконную трудовую деятельность, нарушение миграционных правил, нарушение режима пребывания, неисполнение обязанностей принимающей стороной и нарушение срока обращения за патентом. Также принято 12 решений о запрете въезда в Россию для иностранцев и лиц без гражданства.

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