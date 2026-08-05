В Магадане женщина ударила ножом мужчину во время конфликта, пострадавший госпитализирован

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В Магадане полицейские установили 41-летнюю женщину, которая ударила ножом мужчину. Инцидент произошёл в квартире одного из домов на улице Берзина в областном центре. В ходе бытового конфликта злоумышленница нанесла 37-летнему мужчине удар ножом. Пострадавший был госпитализирован. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Следователи возбудили уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 Уголовного кодекса РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. Максимальное наказание — до десяти лет лишения свободы.

В полиции напомнили, что большинство преступлений, связанных с причинением вреда здоровью, совершается во время бытовых ссор после распития спиртного. За минувшие сутки в Магаданской области зарегистрировано более 100 сообщений о происшествиях и преступлениях, за различные нарушения доставлены 13 человек.

Также в июле сотрудники Госавтоинспекции задержали в Магадане 41-летнего мотоциклиста, который управлял транспортом в состоянии опьянения и совершил ДТП. Ранее он уже привлекался за пьяное вождение. Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 264.1 УК РФ.

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