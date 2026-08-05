В Смидовичском районе при пожаре в квартире погибли мать и сын, предположительно из-за сигареты

Фото: ГУ МЧС России по Еврейской автономной области

В Еврейской автономной области произошёл трагический пожар в посёлке Николаевка Смидовичского района. В воскресенье загорелась квартира. При разведке пожарные обнаружили тела двух погибших: женщины на истлевшем диване — наиболее вероятном очаге возгорания — и её 30-летнего сына в соседней комнате. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Пожар на площади 36 квадратных метров тушили три специалиста с одной единицей техники. Одной из основных версий дознавателей МЧС России является непотушенная сигарета. Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства.

МЧС России напоминает: не курите в постели, не бросайте непотушенные окурки из окон и с балконов. Оборудуйте место для курения пепельницей. Уходя из помещения, убедитесь, что сигарета полностью потушена, а лучше — залейте её водой.

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