Суд в Хабаровске отменил выговор работнику, который зашёл в кабинет за вещами и отвлёк ученика

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Кировский районный суд Хабаровска признал незаконным дисциплинарное взыскание, наложенное на работника учреждения. Мужчину наказали замечанием за то, что он зашёл в кабинет во время занятия и, по версии коллеги, отвлёк ученика шумом. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

В ходе разбирательства выяснилось, что у сотрудников нет отдельных раздевалок или учительской. Личные вещи и сменную обувь они хранят в шкафчиках, расположенных прямо в учебных аудиториях. Истец пояснил, что ему нужно было подготовиться к концерту, и он зашёл в кабинет за феном и сумкой. При этом он получил разрешение кивком от преподавателя, который вёл занятие.

Суд, выслушав стороны и свидетелей, пришёл к выводу, что вины работника нет — его действия были вынужденными из-за ненадлежащей организации труда со стороны руководства. Также суд установил, что процедуру наказания нарушили: акт о нарушении составили до того, как у работника запросили письменное объяснение.

Суд отменил приказ о замечании и обязал учреждение выплатить истцу компенсацию морального вреда. Необоснованное преследование, по мнению суда, причинило мужчине нравственные страдания, вызвало стресс и проблемы со здоровьем.

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