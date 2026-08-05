В Амурске рецидивисты обокрали пенсионерку и собутыльника, воспользовавшись их доверием

Фото: Таисия Субботина

В Амурске полицейские задержали двух рецидивистов, которые совершили кражи у людей, проявивших гостеприимство. В дежурную часть обратились двое местных жителей. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

93-летняя пенсионерка рассказала, что к ней на улице подошёл молодой человек и пожаловался на голод. Женщина сжалилась и пригласила его домой. Пока она хлопотала на кухне, гость остался в комнате один. Получив еду, он ушёл. Через некоторое время потерпевшая обнаружила пропажу 40 тысяч рублей из кошелька.

Полицейские установили подозреваемого — 28-летнего ранее судимого жителя посёлка Сулак Верхнебуреинского района. Он признался, что потратил похищенные деньги на продукты, спиртное и одежду. Его заключили под стражу.

Второй случай — 41-летний амурчанин познакомился на улице с мужчиной и пригласил его в квартиру выпить. Хозяин уснул, а когда проснулся, не обнаружил ни гостя, ни техники, которая была дома. Ущерб составил 13 тысяч рублей. Полицейские задержали 31-летнего ранее неоднократно судимого горожанина. Похищенное изъяли, ущерб возмещён полностью. Подозреваемому избрана подписка о невыезде.

Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ «Кража». Максимальное наказание — до пяти лет лишения свободы.

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