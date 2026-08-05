В селе Кондратьевка женщина зарезала друга за предложение сожительствовать

Фото: Валерия Железная

В Хабаровском крае осуждена 45-летняя жительница села Кондратьевка района имени Лазо. Суд признал её виновной в убийстве знакомого, с которым она была знакома более 20 лет. Трагедия произошла в январе 2025 года. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Как установили следствие и суд, женщина распивала спиртное в своём доме вместе с другом. В ходе застолья мужчина предложил ей сожительствовать. Это предложение вызвало у неё возмущение. В порыве гнева злоумышленница схватила нож и нанесла товарищу один удар в сердце.

Потрясённый потерпевший не осознал тяжести повреждения и лёг спать. Проснувшись утром, женщина обнаружила, что мужчина скончался. Суд назначил виновной наказание в виде 6 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Государственное обвинение поддержала прокуратура района имени Лазо.

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