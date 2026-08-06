В Хабаровске молодого человека будут судить за продажу боевого пистолета через мессенджер

Фото: Таисия Степанова

В Хабаровске перед судом предстанет 24-летний местный житель. Его обвиняют в незаконном сбыте огнестрельного оружия через интернет. Уголовное дело направлено в Индустриальный районный суд Хабаровска. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

По версии следствия, мужчина, не имея разрешения на оборот оружия, приобрёл через мессенджер у неизвестного боевой пистолет за 22 тысячи рублей. Продавец отправил ему заказ из Нижнего Новгорода транспортной компанией. Молодой человек планировал перепродать оружие дороже.

Он предложил своему знакомому из Уфы купить пистолет за 50 тысяч рублей. Получив согласие, попросил продавца перенаправить посылку на новый адрес. Когда отправление поступило в Хабаровск, сотрудники полиции обнаружили оружие и заменили его на муляж. Посылка проследовала в конечный пункт выдачи. Когда получатель пришёл за заказом, его задержали.

Обвинение предъявлено по пункту «в» части 5 статьи 222 Уголовного кодекса РФ — незаконный сбыт огнестрельного оружия через Интернет. Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до восьми лет.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом: Почта: red.habkp@phkp.ru