В Хабаровске грузовик столкнулся с поездом на переезде на улице Сидоренко

Фото: Дальневосточная транспортная прокуратура

В Хабаровске на регулируемом железнодорожном переезде на путях необщего пользования в районе улицы Сидоренко произошло столкновение грузового автомобиля с грузовым поездом. Инцидент случился 5 августа. По предварительным данным, водитель грузовика выехал на переезд на запрещающий сигнал светофора перед приближающимся составом. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Пострадавших в результате ДТП нет. Размер материального ущерба устанавливается.

Хабаровская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. В ходе проверки будет дана оценка, в том числе, состоянию железнодорожного переезда. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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