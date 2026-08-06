Магаданец зарезал знакомого во время пьянки в общежитии и сам сообщил об этом полиции

Фото: Таисия Субботина

В Магадане сотрудники полиции задержали подозреваемого в особо тяжком преступлении. Вечером 1 августа в дежурную часть поступило сообщение о ножевом ранении в комнате общежития на улице Кольцевой. Прибывшие на место сотрудники патрульно-постовой службы обнаружили гражданина в состоянии алкогольного опьянения. Он сам пояснил, что несколько раз ударил ножом своего знакомого. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

От полученных ранений 34-летний мужчина скончался. Ссора между ними возникла во время совместного распития спиртных напитков. Оперативники уголовного розыска установили, что к преступлению причастен местный житель 1968 года рождения.

Следственное управление Следственного комитета России по Магаданской области возбудило уголовное дело по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ — убийство. Максимальное наказание по этой статье — до 15 лет лишения свободы.

Полицейские напоминают: большинство преступлений, связанных с причинением вреда здоровью и смертью, совершаются во время бытовых ссор в ходе распития алкоголя. Жителям рекомендуют соблюдать умеренность в употреблении спиртного, не приглашать в дом незнакомых и малознакомых людей, а также внимательно выбирать компанию для досуга.

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