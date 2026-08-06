В Амурске мужчина зажал руку полицейскому стеклоподъёмником

Фото: Таисия Субботина

В Хабаровском крае Амурский городской суд вынес приговор семейной паре, которая применила насилие к представителю власти. Инцидент произошёл во время профилактического обхода. Участковый уполномоченный заметил мужчину, распивавшего спиртное у жилого дома, и предложил ему пройти в отдел полиции для оформления правонарушения. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Чтобы избежать ответственности, мужчина заблокировался в припаркованном автомобиле. Когда полицейский попытался открыть дверь через окно, злоумышленник с помощью электрического стеклоподъёмника зажал его руку, причинив физическую боль. В этот момент его сожительница, находившаяся за рулём, начала движение, пытаясь скрыться. Совершив несколько манёвров, сотрудник смог освободить руку и разблокировать дверь. Мужчина перелез на заднее сиденье, покинул машину и скрылся.

В суде мужчина свою вину по части 1 статьи 318 Уголовного кодекса РФ не признал. Женщина признала вину частично и отказалась от показаний, воспользовавшись статьёй 51 Конституции РФ.

Суд первой инстанции назначил Л. наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии-поселении. Его сожительнице П. — один год лишения свободы условно с возложением обязанностей. Вышестоящая инстанция смягчила наказание мужчине до 1 года 10 месяцев лишения свободы, оставив квалификацию без изменений. Приговор вступил в законную силу.

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