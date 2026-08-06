Житель Советской Гавани откусил часть уха оппоненту во время ссоры и заплатит 200 тысяч рублей

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В Хабаровском крае Советско-Гаванский городской суд частично удовлетворил иск о компенсации морального вреда. Истец З. обратился в суд с требованием взыскать деньги с М., который во время конфликта укусил его за ухо. В результате пострадавший лишился верхней части ушной раковины. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Суд признал требования обоснованными. При определении размера компенсации учли степень вины ответчика, его материальное положение, обстоятельства происшествия, возраст и состояние здоровья истца, а также характер и тяжесть перенесённых им страданий.

Суд взыскал с М. в пользу З. 200 тысяч рублей в счёт компенсации морального вреда и 7 тысяч рублей на возмещение судебных расходов за услуги представителя. В удовлетворении остальной части иска отказано. Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

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