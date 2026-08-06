Из горящего дома на улице Чехова эвакуировали шесть хабаровчанин, включая двоих детей

Фото: Ольга Григорьева

В Хабаровском крае за минувшие сутки чрезвычайных ситуаций не зафиксировано. Подразделения пожарной охраны выезжали на 15 техногенных пожаров, два из них случились в жилом секторе. На водных объектах зарегистрировано одно происшествие с гибелью человека. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

В Хабаровске на улице Чехова загорелась квартира. На кухне выгорел холодильник и обгорел гарнитур. Площадь пожара составила десять квадратных метров. Пожарные справились с огнём за пять минут. Из подъезда по лестничным маршам эвакуировали шесть человек, включая двоих детей. Пострадавших нет, причины устанавливаются.

Второй пожар в Хабаровске произошёл на Локомотивном проезде. Там полностью выгорел моторный отсек и капот легкового автомобиля. Площадь возгорания — пять квадратных метров. Огонь потушили за полчаса, пострадавших нет.

На воде произошла трагедия. В Хабаровске на Амуре в районе улицы Осиповка предположительно при купании утонула 30-летняя женщина. На месте работают сотрудники полиции, проводятся следственно-оперативные мероприятия.

В крае продолжает действовать особый противопожарный режим в восьми муниципальных образованиях. Класс пожарной опасности в лесах — преимущественно первый-третий. Однако в Николаевском районе местами установился четвёртый класс, а в Ванинском округе, Ульчском и Солнечном районах — пятый класс.

За сутки пожарные и спасатели четыре раза выезжали на ликвидацию последствий ДТП и один раз — на аварийно-спасательные работы. На маршрутах зарегистрировано 13 туристских групп — 131 человек, из них 25 детей.

В Хабаровске сегодня переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду. Температура воздуха — от +30 до +32 градусов.

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