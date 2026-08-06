В Ягоднинском округе Магаданской области ввели особый противопожарный режим

Фото: Пожарно-спасательный центр Магаданской области

В Магаданской области в Ягоднинском муниципальном округе с 3 августа введён особый противопожарный режим. Меры приняты для предотвращения лесных пожаров и защиты населённых пунктов. На время действия режима жителям запрещено выходить в лес, разводить костры, сжигать мусор и сухую траву, проводить пожароопасные работы вне специальных мест, а также оставлять рядом с домами ёмкости с легковоспламеняющимися жидкостями. За нарушение грозят крупные штрафы. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Одновременно с этим в округе сохраняется сложная гидрологическая обстановка. По данным Колымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, уровень воды на реке Дебин у посёлка Ягодное 5 августа достиг 400 сантиметров и продолжает расти. К утру 6 августа ожидается отметка 460-470 сантиметров — в пределах критерия неблагоприятного явления. Существует вероятность размыва насыпи в районе устья ручья Ягодный, затопления территории автобазы и частного сектора вдоль реки.

Пожарно-спасательный центр Магаданской области предупреждает о возможных чрезвычайных ситуациях: нарушениях в работе коллекторно-дренажных систем, затоплении пониженных участков и населённых пунктов, размыве дорог, мостов и дамб, повреждении опор ЛЭП и линий связи, активизации оползневых процессов. Также возможны нарушения в работе транспорта и системы ЖКХ.

Спасатели призывают жителей быть внимательными на автодорогах, по возможности воздержаться от выездов на личном транспорте, особенно на перевалы, и следить за сообщениями экстренных служб. В случае происшествия звоните на единый номер 112.

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