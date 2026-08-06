Фото: Таисия Субботина

В Хабаровске завершено расследование уголовного дела о серии мошенничеств при выполнении ремонтных работ. 42-летний житель Краснофлотского района размещал в интернете объявления об остеклении и ремонте балконов, а также установке кондиционеров. С клиентами он заключал договоры от имени индивидуального предпринимателя или юрлица и брал частичную предоплату. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

После получения денег мужчина под разными предлогами переносил сроки работ, а когда заказчики начинали настаивать, вносил их номера в «чёрный список» и переставал отвечать. В ходе следствия выяснилось, что ранее он действительно занимался установкой балконных конструкций, но затем у него появились крупные долги. Деньги клиентов вместо закупки материалов он похищал и тратил на личные нужды.

Установлена причастность фигуранта к четырём эпизодам мошенничества. Общая сумма ущерба составила около 367 тысяч рублей. Потерпевшими стали жители Хабаровска и посёлка Солнечный Солнечного района. Ранее мужчина уже был судим за хранение наркотиков.

В ходе следствия в счёт погашения ущерба у него изъяли холодильник, телевизор и два смартфона. Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество», расследование завершено, материалы направлены в суд.

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