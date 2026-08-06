Биробиджанская пенсионерка потеряла 373 тысячи рублей в погоне за лёгким заработком на бирже

Фото: Ольга Григорьева

В Биробиджане 62-летняя пенсионерка стала жертвой мошенников, поверив обещаниям быстрого заработка на фондовом рынке. В полицию она обратилась с заявлением о мошенничестве. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Женщине позвонил неизвестный, представился сотрудником крупной биржи и предложил лёгкий дополнительный заработок. Он убедил её, что она может участвовать в операциях по покупке и продаже акций ведущих компаний. Обсуждение всех деталей проходило в мессенджере.

Под руководством мнимого аналитика пенсионерка начала переводить деньги на счета, которые аферисты выдавали за брокерские платформы. Сначала она совершила несколько мелких операций и видела в личном кабинете рост баланса. После этого её стали убеждать вкладывать более крупные суммы. За две недели общая сумма переведённых средств составила 373 231 рубль.

Когда пенсионерка попыталась вывести хотя бы часть обещанной прибыли, ей это не удалось. Куратор перестал выходить на связь. Женщина поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество». Полицейские напоминают: настоящие сотрудники бирж не звонят гражданам с предложениями быстрого заработка, не просят устанавливать программы удалённого доступа и не требуют переводить деньги на неизвестные счета.

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