Фото: Таисия Субботина

В Хабаровском крае подвели итоги первого этапа межведомственной операции «Мак – 2026». Мероприятие проводится ежегодно для выявления и уничтожения незаконных посевов и очагов дикорастущих наркосодержащих растений. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

За время операции сотрудники правоохранительных органов выявили 30 фактов посева конопли и мака. Изъято более 6500 растений, уничтожено девять очагов дикорастущей конопли общей площадью 1,137 гектара. Ещё около 8000 растений весом порядка 940 килограммов также уничтожены. Из незаконного оборота изъято около шести килограммов растительных наркотиков.

Всего выявлено свыше 60 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и культивированием запрещённых веществ. Составлено 80 административных протоколов за правонарушения в этой сфере.

В УМВД России по Хабаровскому краю напоминают собственникам земельных участков о необходимости уничтожать дикорастущие и незаконные посевы наркосодержащих растений. О фактах обнаружения таких растений можно сообщить в полицию.

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