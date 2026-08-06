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НовостиПроисшествия6 августа 2026 6:33

В Хабаровске косметолог получила 6,5 лет колонии за обман 14 клиенток на 150 тысяч рублей

Хабаровчанка брала предоплату за процедуры, но не оказывала услуги и переставала отвечать
Таисия СТЕПАНОВА
Фото: Таисия Субботина

Фото: Таисия Субботина

В Хабаровске Железнодорожный районный суд вынес приговор 40-летней местной жительнице. Её признали виновной в мошенничестве по 14 эпизодам. В 2024 году она занималась косметологией, но обманывала клиентов. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Как установил суд, женщина брала с клиентов 100-процентную предоплату за косметологические услуги, однако после получения денег переставала выходить на связь. Договорные обязательства она не исполняла, процедуры не проводила, деньги не возвращала, а тратила их на личные нужды. Жертвами мошенницы стали 14 жительниц Хабаровска. Общая сумма причинённого ущерба превысила 150 тысяч рублей.

В ходе предварительного следствия подсудимая полностью признавала вину по всем эпизодам. Однако в суде она отказалась от показаний и вину не признала. Суд назначил ей наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. При этом приговор предусматривает отсрочку отбывания наказания до достижения её ребёнком 14-летнего возраста.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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