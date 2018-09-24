Фото дня - Хабаровск

Жители Хабаровского края выбрали губернатора региона. Больше 325 тысяч человек отдали свои голоса за кандидата от ЛДПР Сергея Фургала. В новую должность он вступит уже на следующей неделе. Фото: фракция ЛДПР.

Хабаровский «Амур» впервые за шесть лет смогли обыграть клуб из Братиславы «Слован». После финального гудка счет на табло показывал 3:2. Это третья победа «тигров» в этом сезоне.

В Хабаровске прошла акция против абортов. Ее участники выстроили на Комсомольской площади десятки пар детской обуви и взяли в руки плакаты с надписями «Они могли бы пойти в школу». ФОТО: Христина ИВАНОВА

Полувековые сосны и три тысячи квадратных метров газона пали под бульдозерами и пилами ради расширения улицы Краснореченской в Хабаровске. И пали не бесплатно. Администрации города по закону придется заплатить за это 6 миллионов рублей.

На ВЭФ в Приморье открыли «Улицу Дальнего Востока». Там расположились павильоны всех регионов субъекта. Хабаровский край выполнен в форме взлетающего самолета. Внутри даже есть «рабочее место авиастроителя», где каждый может сам изготовить себе сувенир.

В Советской Гавани на 12 летнюю девочку упала крыша школы. Деревянную пристройку сдуло ветром, его порывы достигают там 25 метров в секунду. Ребенку повезло крыша упала ей на ногу. В итоге у школьницы серьезный перелом.

Около шести тысяч мороженого раздал волшебник, который прилетел на хабаровскую набережную на вертолете. Эффектное появление мага было самым ожидаемым событием фестиваля мороженого. Люди выстроились в огромную очередь за бесплатным лакомством.

Спасатели Хабаровского края посоревновались в профессиональном спорте - пожарно-спасательном. Она преодолевали препятствия в виде деревянных стен, на бегу собирали пожарный рукав. На финишной прямой им нужно было потушить противень с горящей жидкостью.

В порту Ванино накануне оградили угольные штабели по всему порту, чтобы не допустить утечки твердого топлива в море. В этом году там планируют начать строительство системы сбора ливневых стоков. Сейчас на побережье работают три мониторинговых поста.

В Хабаровске теперь быстрее будут прокладывать трубы и без раскопок огромных траншей. В городе появился новый многотонный агрегат для бурения. Местным специалистам пока сложно работать с техникой, поэтому к ним на помощь приехал инструктор из Москвы.

В Хабаровском крае уровень воды в Амуре постепенно снижается. Ежедневно он опускается на 15-20 сантиметров. Сейчас у краевого центра уровень воды — 452 сантиметра.

Хоккеисты хабаровского «Амура» в упорной борьбе проиграли «Барысу» в овертайме в межсезонье со счетом 2:1. «Тигры» провели матч в Астане на «Кубке Президента Республики Казахстан».

В Хабаровске сталинский барак сравняли с землей, чтобы возвести на его месте высотную новостройку. Восьмерых жильцов деревянного дома расселили по новым квартирам. На месте барака и нескольких гаражей вырастут три «свечки» от 10 до 27 этажей.

В Хабаровском крае строят сложный высоковольтный переход через Амур. Он позволит обеспечить надежность поступления электроэнергии в Ванино и Советскую Гавань. Сумма вложений в проект почти достигает десяти миллиардов рублей.

В Хабаровском крае более 200 дач оказались под водой. Дачников вместе с урожаем и имуществом вывозят на «большую землю». Многие озера из-за паводка разлились, а уровень Амура тем временем продолжает расти.

В Хабаровске десантники крестным ходом отметили День ВДВ. «Голубые береты» скромно отпраздновали этот день, без показательных выступлений. А дебоша и пьяных выходок не было и подавно. В регионе очень уважительно относятся к этому празднику.

Уровень воды Амура у берегов Хабаровска стремительно растет. Накануне специалисты советовали дачникам скорее собрать урожай и увезти его, чтобы «большая вода» не погубила их труды. А сейчас они уверяют, что уровень воды не поднимется выше 5,2 метров.

В Хабаровском крае зацвели краснокнижные лотосы, с которыми так любят фотографироваться местные жители. В этом году случаев порчи редких растений не было, но правоохранители и защитники природы уже на страже.

Хабаровские яхтсмены отправились в Фуюань на международную парусную регату. В этом году с российской стороны будут участвовать четырнадцать яхт разных классов – суда российского, японского, американского производства.