Фото дня - Хабаровск

На реке в Хабаровском крае под лед провалилась машина. Спасатели не исключают, что в ней могут находиться люди. На месте работают специалисты.

На реке в Хабаровском крае под лед провалилась машина. Спасатели не исключают, что в ней могут находиться люди. На месте работают специалисты.

Больше десяти часов хабаровские спасатели тушили баржу в затоне. Для ликвидации огня им пришлось разрезать крышу судна. Причины возгорания пока неясны.

Самый большой каток на Дальнем Востоке официально начал свою работу. Теперь любители активного зимнего отдыха могут предаваться катанию на коньках круглосуточно и без платы за вход.

Последние штрихи: в Хабаровске заливают самый большой на Дальнем Востоке каток под открытым небом. Совсем скоро пройдет торжественное открытие. Ну а пока горожанам для новогоднего настроения не хватает только снега.

Вот такая «суровая» зима теперь в Хабаровске. В последний раз так тепло в городе было 38 лет назад! В декабре 1980 года температура воздуха была +3 градуса.

Пилотный проект по организации медицинской помощи бездомным развернется в Хабаровском крае.В дальневосточной столице будут созданы отдельные пункты, где люди смогут сдать основные анализы и пройти консультацию у любого специалиста.

Хабаровским военным раздали ключи от новых квартир. Служебное жилье получили 176 человек.

В Хабаровске прошли масштабные межведомственные учения: по легенде на предприятии взорвался котел, произошел пожар и обвалилось здание. Спасатели и медики отработали эвакуацию пострадавших и ликвидировали последствия ЧП.

Энергетики приводят в порядок улицы Хабаровска после масштабного ремонта теплосетей. На месте разрытых ям появляются новые тротуары и газоны.

В алый цвет окрасилась сегодня центральная улица Хабаровска - коммунисты и приверженцы общественного и политического строя отметили 101 год Великой Октябрьской социалистической революции. 250 человек отмитинговали у памятника вождю мирового пролетариата.

Изобретательный гражданин Китая пытался вывезти на родину "золотой" телефон. В "тайнике" гаджета мужчина спрятал почти 200 граммов драгоценного металла. Но провести российских таможенников у него не вышло. Золото изъяли, а ему грозит крупный штраф.

В Хабаровске открылась новая площадка для воркаута. Аналогов ей, как уверяют в мэрии, нет от Приморья до Урала. Для любителей уличной гимнастики установили шведскую стенку, брусья, турники и рукоходы.

Хабаровск не остался в стороне, выразив свою скорбь к трагедии в Керчи акцией памяти. Десятки горожан собрались у собора на Комсомольской площади, чтобы зажечь свечи и почтить минутой молчания погибших в техникуме.

«Денег не ждите, но вы держитесь!» Фургал встретился с обманутыми вкладчиками из Хабаровска и пообещал оказать им юридическую поддержку.

В Амурске закончилась реконструкция главной городской набережной. Работы начались в мае этого года. Строители заасфальтировали дороги, положили брусчатку, отремонтировали лестницу, установили освещение.

Осенняя путина в Хабаровском крае подходит к концу. Промышленники добыли 43,5 тысячи тонн тихоокеанского лосося. Любителям можно ловить рыбу до 20 октября, а вот в промышленных масштабах рыбалка уже закрыта.

Более ста школьников Хабаровского края приняли присягу, поклялись служить и защищать и надели погоны спасателей. Церемония принятия в кадеты второй раз проходит в краевом центре и стала традиционной.