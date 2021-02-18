18 февраля 2021 10:32

Полигон для снега принимает десятки спецмашин со всего Хабаровска

Хабаровск постепенно очищают от снега, выпавшего во время циклона 16 и 17 февраля. Работа идет в два этапа – сперва очищают дороги и формируют на обочинах снежные валы, затем коммунальные службы на спецмашинах вывозят его на специальные полигоны.