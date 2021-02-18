Полигон для снега принимает десятки спецмашин со всего Хабаровска

На полигон вывозят снег с южной и центральной части Хабаровска
На полигон вывозят снег с южной и центральной части Хабаровска
На полигон вывозят снег с южной и центральной части Хабаровска
На полигон вывозят снег с южной и центральной части Хабаровска
На полигон вывозят снег с южной и центральной части Хабаровска
На полигон вывозят снег с южной и центральной части Хабаровска
На полигон вывозят снег с южной и центральной части Хабаровска
На полигон вывозят снег с южной и центральной части Хабаровска
На полигон вывозят снег с южной и центральной части Хабаровска
На полигон вывозят снег с южной и центральной части Хабаровска
На полигон вывозят снег с южной и центральной части Хабаровска
На полигон вывозят снег с южной и центральной части Хабаровска
На полигон вывозят снег с южной и центральной части Хабаровска