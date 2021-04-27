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27 апреля 2021 9:31

Хабаровский клуб русского бала "Реверанс" отпраздновал 10-летие

25 апреля в Городском Дворце Культуры состоялся концерт клуба возрождения русского бала "Реверанс", посвященный его 10-летию.

Хабаровский клуб русского бала "Реверанс" отпраздновал 10-летие

Хабаровский клуб русского бала "Реверанс" отпраздновал 10-летие

Хабаровский клуб русского бала "Реверанс" отпраздновал 10-летие

Хабаровский клуб русского бала "Реверанс" отпраздновал 10-летие

Хабаровский клуб русского бала "Реверанс" отпраздновал 10-летие

Хабаровский клуб русского бала "Реверанс" отпраздновал 10-летие

Хабаровский клуб русского бала "Реверанс" отпраздновал 10-летие

Хабаровский клуб русского бала "Реверанс" отпраздновал 10-летие

Хабаровский клуб русского бала "Реверанс" отпраздновал 10-летие

Хабаровский клуб русского бала "Реверанс" отпраздновал 10-летие