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6 августа 2021 8:03

Рейд сотрудников МЧС Хабаровского края на левобережье

Хабаровские сотрудники МЧС провели разъяснительную работу с дачниками левобережья Амура. На регион надвигается очередной паводок, уровень реки может достигнуть 650 см у краевого центра.
Илья ФЕДУЛОВ
Хабаровские сотрудники МЧС провели разъяснительную работу с дачниками левобережья Амура перед грядущим паводком.

Хабаровские сотрудники МЧС провели разъяснительную работу с дачниками левобережья Амура перед грядущим паводком.

Хабаровские сотрудники МЧС провели разъяснительную работу с дачниками левобережья Амура перед грядущим паводком.

Хабаровские сотрудники МЧС провели разъяснительную работу с дачниками левобережья Амура перед грядущим паводком.

Хабаровские сотрудники МЧС провели разъяснительную работу с дачниками левобережья Амура перед грядущим паводком.

Хабаровские сотрудники МЧС провели разъяснительную работу с дачниками левобережья Амура перед грядущим паводком.

Хабаровские сотрудники МЧС провели разъяснительную работу с дачниками левобережья Амура перед грядущим паводком.

Хабаровские сотрудники МЧС провели разъяснительную работу с дачниками левобережья Амура перед грядущим паводком.

Хабаровские сотрудники МЧС провели разъяснительную работу с дачниками левобережья Амура перед грядущим паводком.

Хабаровские сотрудники МЧС провели разъяснительную работу с дачниками левобережья Амура перед грядущим паводком.

Хабаровские сотрудники МЧС провели разъяснительную работу с дачниками левобережья Амура перед грядущим паводком.

Хабаровские сотрудники МЧС провели разъяснительную работу с дачниками левобережья Амура перед грядущим паводком.

Хабаровские сотрудники МЧС провели разъяснительную работу с дачниками левобережья Амура перед грядущим паводком.

Хабаровские сотрудники МЧС провели разъяснительную работу с дачниками левобережья Амура перед грядущим паводком.

Хабаровские сотрудники МЧС провели разъяснительную работу с дачниками левобережья Амура перед грядущим паводком.

Хабаровские сотрудники МЧС провели разъяснительную работу с дачниками левобережья Амура перед грядущим паводком.

Хабаровские сотрудники МЧС провели разъяснительную работу с дачниками левобережья Амура перед грядущим паводком.

Хабаровские сотрудники МЧС провели разъяснительную работу с дачниками левобережья Амура перед грядущим паводком.

Хабаровские сотрудники МЧС провели разъяснительную работу с дачниками левобережья Амура перед грядущим паводком.

Хабаровские сотрудники МЧС провели разъяснительную работу с дачниками левобережья Амура перед грядущим паводком.