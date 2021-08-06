6 августа 2021 8:03

Рейд сотрудников МЧС Хабаровского края на левобережье

Хабаровские сотрудники МЧС провели разъяснительную работу с дачниками левобережья Амура. На регион надвигается очередной паводок, уровень реки может достигнуть 650 см у краевого центра.