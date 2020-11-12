2020-11-12T07:30:30+03:00
Это - Хабаровск!
Эдуард ГРИЩУКСергей ПЯТКОВМария ХАБАРОВА

Музыкальный четверг - Валентин Кравчук

Валентин Кравчук , ведущий солист Хабаровского музыкального театраВалентин Кравчук , ведущий солист Хабаровского музыкального театраФото: Сергей ПЯТКОВ

прямой эфир 12 ноября на частоте 88.3 FM

Музыкальный четверг - Валентин Кравчук

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Ежегодный фестиваль «Видеть музыку» в пятый раз прошел на сценах ведущих московских театров. Фестиваль организован Ассоциацией музыкальных театров при финансовой поддержке Министерства культуры России. 9 ноября, на сцене Московского музыкального театра «Геликон-Опера» прошла церемония торжественного закрытия фестиваля и вручения премии «Легенда». На этом грандиозном концерте арию Мистера Икс из одноименной оперетты Имре Кальмана исполнил ведущий солист Хабаровского музыкального театра Валентин Кравчук.

В очередной «Музыкальный четверг» на радио «Комсомольская правда - Хабаровск» Валентин в прямом эфире «на бис» для наших радиослушателей исполнил легендарное музыкальное произведение, а так же еще несколько несравненных шедевров мировой музыкальной культуры.

Это Хабаровск! (12_11_2020).

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