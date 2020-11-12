12 Нояб. 2020 2020-11-12T07:30:30+03:00

Музыкальный четверг - Валентин Кравчук 00:00 00:00

Ежегодный фестиваль «Видеть музыку» в пятый раз прошел на сценах ведущих московских театров. Фестиваль организован Ассоциацией музыкальных театров при финансовой поддержке Министерства культуры России. 9 ноября, на сцене Московского музыкального театра «Геликон-Опера» прошла церемония торжественного закрытия фестиваля и вручения премии «Легенда». На этом грандиозном концерте арию Мистера Икс из одноименной оперетты Имре Кальмана исполнил ведущий солист Хабаровского музыкального театра Валентин Кравчук.

В очередной «Музыкальный четверг» на радио «Комсомольская правда - Хабаровск» Валентин в прямом эфире «на бис» для наших радиослушателей исполнил легендарное музыкальное произведение, а так же еще несколько несравненных шедевров мировой музыкальной культуры.