11 Нояб. 2020 2020-11-12T07:19:26+03:00

В коридорах власти. Денис Куратов. 00:00 00:00

Экспертный совет создадут при Хабаровской городской думе. Новый орган будет заниматься консультационной работой по узким вопросам. Предполагается, что в состав совета войдут от десяти до сорока человек высококвалифицированных специалистов из разных сфер деятельности, которые на начальных этапах будут помогать думе на безвозмездной основе. Более подробно о создании совета в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» рассказал депутат Хабаровской городской думы, председатель Комитета по местному самоуправлению - Денис Куратов.

Денис Куратов, депутат Хабаровской городской думы, председатель Комитета по местному самоуправлениюФото: Сергей ПЯТКОВ