В коридорах власти. Денис Куратов.
прямой эфир 12 ноября на частоте 88.3 FM
В коридорах власти. Денис Куратов.
Экспертный совет создадут при Хабаровской городской думе. Новый орган будет заниматься консультационной работой по узким вопросам. Предполагается, что в состав совета войдут от десяти до сорока человек высококвалифицированных специалистов из разных сфер деятельности, которые на начальных этапах будут помогать думе на безвозмездной основе. Более подробно о создании совета в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» рассказал депутат Хабаровской городской думы, председатель Комитета по местному самоуправлению - Денис Куратов.
Денис Куратов, депутат Хабаровской городской думы, председатель Комитета по местному самоуправлениюФото: Сергей ПЯТКОВ
Это Хабаровск! (12_11_2020).