11 Нояб. 2020 2020-11-12T06:51:08+03:00

В коридорах власти. Депутатская этика. 00:00 00:00

О тонкостях работы депутатов городской думы города Хабаровска и понятии «депутатской этики» в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» рассказали депутаты Хабаровской городской думы Михаил Чувашов (округ № 28) - председатель комиссии по мандатам, регламенту и депутатской этике, член комитета по социальным вопросам, специалист по работе с молодежью КГАУ «Краевой центр молодежных инициатив» и Павел Шестопалов (округ № 8) - член комитета по социальным вопросам.

Михаил Чувашов, депутат Хабаровской городской думы, председатель комиссии по мандатам, регламенту и депутатской этике, член комитета по социальным вопросам, специалист по работе с молодежью КГАУ «Краевой центр молодежных инициатив»Фото: Сергей ПЯТКОВ

Павел Шестопалов, депутат Хабаровской городской думы, член комитета по социальным вопросамФото: Сергей ПЯТКОВ