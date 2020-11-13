2020-11-13T06:27:16+03:00
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Эдуард ГРИЩУКСергей ПЯТКОВ

Кто ходит в гости по утрам? Александр Веретенников

Александр Веретенников, заместитель генерального директора Хабаровской краевой филармонииАлександр Веретенников, заместитель генерального директора Хабаровской краевой филармонииФото: Сергей ПЯТКОВ

Прямой эфир 13 ноября на частоте 88.3 FM

Кто ходит в гости по утрам - Александр Веретенников

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«Кто ходит в гости по утрам» - уникальное шоу на радио «Комсомольская правда - Хабаровск» в котором к Эдуарду Грищуку присоединяется каждый раз новый «звездный» ведущий. В этот раз им стал Александр Веретенников - заместитель генерального директора Хабаровской краевой филармонии.

О национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги», уборке улиц от снега и соблюдении масочного режима в общественном транспорте Хабаровска рассказал Игорь Михайловский - заместитель мэра краевой столицы по промышленности, транспорту, связи и работе с правоохранительными органами.

Игорь Михайловский, заместитель мэра краевой столицы по промышленности, транспорту, связи и работе с правоохранительными органами Фото: Сергей ПЯТКОВ

Игорь Михайловский, заместитель мэра краевой столицы по промышленности, транспорту, связи и работе с правоохранительными органамиФото: Сергей ПЯТКОВ

Об уникальном конкурсе с ценными призами нам рассказала руководитель Автономной некоммерческой организации «Информационно-консультационный центр «Просвещение» - Юлия Швецова.

Юлия Швецова, руководитель Автономной некоммерческой организации «Информационно-консультационный центр «Просвещение» Фото: Сергей ПЯТКОВ

Юлия Швецова, руководитель Автономной некоммерческой организации «Информационно-консультационный центр «Просвещение»Фото: Сергей ПЯТКОВ

Шеф-повар рестобара «Студия 59» Денис Дякин в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» пригласил всех желающих на закрытие нашумевшего фестиваля «Кухня без границ».

Денис Дякин, шеф-повар рестобара «Студия 59» Фото: Сергей ПЯТКОВ

Денис Дякин, шеф-повар рестобара «Студия 59»Фото: Сергей ПЯТКОВ

Так же в который раз студию «Комсомолки» посетил, без преувеличения, близкий друг нашей радиостанции Вадим Мурашкин - президент Барменской Ассоциации Хабаровского края.

Вадим Мурашкин, президент Барменской Ассоциации Хабаровского края Фото: Сергей ПЯТКОВ

Вадим Мурашкин, президент Барменской Ассоциации Хабаровского краяФото: Сергей ПЯТКОВ

Кто ходит в гости по утрам? (13_11_2020).

Скачать передачу [mp3, 105.6 МБ]
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