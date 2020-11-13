13 Нояб. 2020 2020-11-13T06:27:16+03:00

Кто ходит в гости по утрам - Александр Веретенников 00:00 00:00

«Кто ходит в гости по утрам» - уникальное шоу на радио «Комсомольская правда - Хабаровск» в котором к Эдуарду Грищуку присоединяется каждый раз новый «звездный» ведущий. В этот раз им стал Александр Веретенников - заместитель генерального директора Хабаровской краевой филармонии.

О национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги», уборке улиц от снега и соблюдении масочного режима в общественном транспорте Хабаровска рассказал Игорь Михайловский - заместитель мэра краевой столицы по промышленности, транспорту, связи и работе с правоохранительными органами.

Игорь Михайловский, заместитель мэра краевой столицы по промышленности, транспорту, связи и работе с правоохранительными органамиФото: Сергей ПЯТКОВ

Об уникальном конкурсе с ценными призами нам рассказала руководитель Автономной некоммерческой организации «Информационно-консультационный центр «Просвещение» - Юлия Швецова.

Юлия Швецова, руководитель Автономной некоммерческой организации «Информационно-консультационный центр «Просвещение»Фото: Сергей ПЯТКОВ

Шеф-повар рестобара «Студия 59» Денис Дякин в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» пригласил всех желающих на закрытие нашумевшего фестиваля «Кухня без границ».

Денис Дякин, шеф-повар рестобара «Студия 59»Фото: Сергей ПЯТКОВ

Так же в который раз студию «Комсомолки» посетил, без преувеличения, близкий друг нашей радиостанции Вадим Мурашкин - президент Барменской Ассоциации Хабаровского края.

Вадим Мурашкин, президент Барменской Ассоциации Хабаровского краяФото: Сергей ПЯТКОВ