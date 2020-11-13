Кто ходит в гости по утрам? Александр Веретенников
Прямой эфир 13 ноября на частоте 88.3 FM
Кто ходит в гости по утрам - Александр Веретенников
«Кто ходит в гости по утрам» - уникальное шоу на радио «Комсомольская правда - Хабаровск» в котором к Эдуарду Грищуку присоединяется каждый раз новый «звездный» ведущий. В этот раз им стал Александр Веретенников - заместитель генерального директора Хабаровской краевой филармонии.
О национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги», уборке улиц от снега и соблюдении масочного режима в общественном транспорте Хабаровска рассказал Игорь Михайловский - заместитель мэра краевой столицы по промышленности, транспорту, связи и работе с правоохранительными органами.
Игорь Михайловский, заместитель мэра краевой столицы по промышленности, транспорту, связи и работе с правоохранительными органамиФото: Сергей ПЯТКОВ
Об уникальном конкурсе с ценными призами нам рассказала руководитель Автономной некоммерческой организации «Информационно-консультационный центр «Просвещение» - Юлия Швецова.
Юлия Швецова, руководитель Автономной некоммерческой организации «Информационно-консультационный центр «Просвещение»Фото: Сергей ПЯТКОВ
Шеф-повар рестобара «Студия 59» Денис Дякин в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» пригласил всех желающих на закрытие нашумевшего фестиваля «Кухня без границ».
Денис Дякин, шеф-повар рестобара «Студия 59»Фото: Сергей ПЯТКОВ
Так же в который раз студию «Комсомолки» посетил, без преувеличения, близкий друг нашей радиостанции Вадим Мурашкин - президент Барменской Ассоциации Хабаровского края.
Вадим Мурашкин, президент Барменской Ассоциации Хабаровского краяФото: Сергей ПЯТКОВ
Кто ходит в гости по утрам? (13_11_2020).