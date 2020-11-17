2020-11-20T02:10:12+03:00
Это - Хабаровск!
Эдуард ГРИЩУКСергей ПЯТКОВМария ХАБАРОВА

Это Хабаровск! Жилищный вопрос

Номер для Ваших сообщений What’s App: +79622233883Номер для Ваших сообщений What’s App: +79622233883Фото: Сергей ПЯТКОВ

Прямой эфир 19 ноября на частоте 88.3 FM

Это Хабаровск! Жилищный вопрос

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Непростые вопросы приобретения и аренды жилья обсудили с нашим постоянным экспертом в этой области, директором риэлторской компании «Дом Ком» Олегом Сорокиным.

Олег Сорокин, директор риэлторской компании «Дом Ком» Фото: Сергей ПЯТКОВ

Олег Сорокин, директор риэлторской компании «Дом Ком»Фото: Сергей ПЯТКОВ

19 ноября отмечается День женского предпринимательства. О проблемах и возможностях женщин в бизнесе Хабаровска поговорили с нашими гостями - Оксаной Фокиной, руководителем группы компаний «Оксема» и комитета по развитию женского предпринимательства «Опора России» в Хабаровске и Ольгой Гранкиной, многодетной мамой, бизнес-леди, хозяйкой центра маникюра и педикюра «Кабинет», ментором предпринимателей и коучем.

Оксана Фокина, руководитель группы компаний «Оксема» и комитета по развитию женского предпринимательства «Опора России» в Хабаровске Фото: Сергей ПЯТКОВ

Оксана Фокина, руководитель группы компаний «Оксема» и комитета по развитию женского предпринимательства «Опора России» в ХабаровскеФото: Сергей ПЯТКОВ

Ольга Гранкина, многодетная мать, бизнес-леди, хозяйка центра маникюра и педикюра «Кабинет», ментор предпринимателей и коуч Фото: Сергей ПЯТКОВ

Ольга Гранкина, многодетная мать, бизнес-леди, хозяйка центра маникюра и педикюра «Кабинет», ментор предпринимателей и коучФото: Сергей ПЯТКОВ

Это Хабаровск! (19_11_2020).

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