17 Нояб. 2020 2020-11-20T02:10:12+03:00

Это Хабаровск! Жилищный вопрос 00:00 00:00

Непростые вопросы приобретения и аренды жилья обсудили с нашим постоянным экспертом в этой области, директором риэлторской компании «Дом Ком» Олегом Сорокиным.

Олег Сорокин, директор риэлторской компании «Дом Ком»Фото: Сергей ПЯТКОВ

19 ноября отмечается День женского предпринимательства. О проблемах и возможностях женщин в бизнесе Хабаровска поговорили с нашими гостями - Оксаной Фокиной, руководителем группы компаний «Оксема» и комитета по развитию женского предпринимательства «Опора России» в Хабаровске и Ольгой Гранкиной, многодетной мамой, бизнес-леди, хозяйкой центра маникюра и педикюра «Кабинет», ментором предпринимателей и коучем.

Оксана Фокина, руководитель группы компаний «Оксема» и комитета по развитию женского предпринимательства «Опора России» в ХабаровскеФото: Сергей ПЯТКОВ

Ольга Гранкина, многодетная мать, бизнес-леди, хозяйка центра маникюра и педикюра «Кабинет», ментор предпринимателей и коучФото: Сергей ПЯТКОВ