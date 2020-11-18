Это Хабаровск! Легко и просто.
Прямой эфир 18 ноября на частоте 88.3 FM
Это Хабаровск! (18_11_2020)
Тимур Зарудный, коммерческий писатель, дизайнер, ведущий подкаста «ЛПП» в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» презентовал свою книгу «Легко и просто. Как справляться с задачами к которым страшно подступиться».
Тимур Зарудный, коммерческий писатель, дизайнер, ведущий подкаста «ЛПП»Фото: Сергей ПЯТКОВ
Анна Оздровская - директор юридической компании «ЮриКом» и Александр Пертулесов - заместитель директора юридической компании «ЮриКом» рассказали о браках, разводах, семейных спорах, разделах имущества в период пандемии Covid-19.
Анна Оздровская, директор юридической компании «ЮриКом»Фото: Сергей ПЯТКОВ
Александр Пертулесов - заместитель директора юридической компании «ЮриКом»Фото: Сергей ПЯТКОВ