Национальный проект «Демография»
Прямой эфир 24 ноября на частоте 88.3 FM
Национальный проект Демография
Работа по повышению доступности трудовых ресурсов в том числе в рамках национального проекта «Демография» обсудили в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск». Как центр «Мой бизнес» помогает работодателям решать кадровые вопросы рассказали Евгений Витальевич Гузман - первый проректор КГАОУ ДПО «Хабаровский краевой институт развития образования», общественный представитель Агентства стратегических инициатив по направлению «Образование и кадры» и Инна Викторовна Малинина - первый заместитель председателя Комитета по труду и занятости населения Правительства Хабаровского края.
Евгений Гузман - первый проректор КГАОУ ДПО «Хабаровский краевой институт развития образования», общественный представитель Агентства стратегических инициатив по направлению «Образование и кадры»Фото: Сергей ПЯТКОВ
Инна Малинина - первый заместитель председателя Комитета по труду и занятости населения Правительства Хабаровского краяФото: Сергей ПЯТКОВ
Это Хабаровск! (24_11_2020).