24 Нояб. 2020 2020-11-24T09:30:54+03:00

Национальный проект Здравоохранение 00:00 00:00

Национальный проект «Здравоохранение» обсудили сегодня в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» с ректором Дальневосточного Государственного медицинского университета - Константином Вячеславовичем Жмеренецким и главным врачом Хабаровской городской клинической больницы №2 - Феликсом Александровичем Абрамовичем.

Константин Жмеренецкий, ректор Дальневосточного Государственного медицинского университетаФото: Сергей ПЯТКОВ

Феликс Абрамович, главный врач Хабаровской городской клинической больницы №2Фото: Сергей ПЯТКОВ