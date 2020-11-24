Национальный проект «Здравоохранение»
Прямой эфир 24 ноября на частоте 88.3 FM
Национальный проект Здравоохранение
Национальный проект «Здравоохранение» обсудили сегодня в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» с ректором Дальневосточного Государственного медицинского университета - Константином Вячеславовичем Жмеренецким и главным врачом Хабаровской городской клинической больницы №2 - Феликсом Александровичем Абрамовичем.
Константин Жмеренецкий, ректор Дальневосточного Государственного медицинского университетаФото: Сергей ПЯТКОВ
Феликс Абрамович, главный врач Хабаровской городской клинической больницы №2Фото: Сергей ПЯТКОВ
Это Хабаровск! (24_11_2020).