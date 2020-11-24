2020-11-24T09:30:54+03:00
Это - Хабаровск!
Юлия ТЕРЕНТЬЕВАСергей ПЯТКОВМария ХАБАРОВА

Национальный проект «Здравоохранение»

Номер для Ваших сообщений What’s App: +79622233883Номер для Ваших сообщений What’s App: +79622233883Фото: Сергей ПЯТКОВ

Прямой эфир 24 ноября на частоте 88.3 FM

Национальный проект Здравоохранение

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Национальный проект «Здравоохранение» обсудили сегодня в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» с ректором Дальневосточного Государственного медицинского университета - Константином Вячеславовичем Жмеренецким и главным врачом Хабаровской городской клинической больницы №2 - Феликсом Александровичем Абрамовичем.

Константин Жмеренецкий, ректор Дальневосточного Государственного медицинского университета Фото: Сергей ПЯТКОВ

Константин Жмеренецкий, ректор Дальневосточного Государственного медицинского университетаФото: Сергей ПЯТКОВ

Феликс Абрамович, главный врач Хабаровской городской клинической больницы №2 Фото: Сергей ПЯТКОВ

Феликс Абрамович, главный врач Хабаровской городской клинической больницы №2Фото: Сергей ПЯТКОВ

Это Хабаровск! (24_11_2020).

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