25 Нояб. 2020 2020-11-25T08:19:26+03:00

В коридорах власти. Виталий Морозов 00:00 00:00

В гостях на радио «Комсомольская правда - Хабаровск» побывал Виталий Евгеньевич Морозов, депутат Хабаровской городской думы по избирательному округу №29, заместитель председателя комитета по местному самоуправлению, член комитетов по по Бюджету, финансам и экономическому развитию и Местному самоуправлению.

Виталий Морозов, депутат Хабаровской городской думы по избирательному округу №29, заместитель председателя комитета по местному самоуправлению, член комитетов по по Бюджету, финансам и экономическому развитию и Местному самоуправлениюФото: Сергей ПЯТКОВ