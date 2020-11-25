В коридорах власти. Виталий Морозов
Прямой эфир 25 ноября на частоте 88.3 FM
В коридорах власти. Виталий Морозов
В гостях на радио «Комсомольская правда - Хабаровск» побывал Виталий Евгеньевич Морозов, депутат Хабаровской городской думы по избирательному округу №29, заместитель председателя комитета по местному самоуправлению, член комитетов по по Бюджету, финансам и экономическому развитию и Местному самоуправлению.
Виталий Морозов, депутат Хабаровской городской думы по избирательному округу №29, заместитель председателя комитета по местному самоуправлению, член комитетов по по Бюджету, финансам и экономическому развитию и Местному самоуправлениюФото: Сергей ПЯТКОВ
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