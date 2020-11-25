2020-11-25T08:19:26+03:00
Это - Хабаровск!
Юлия ТЕРЕНТЬЕВАСергей ПЯТКОВМария ХАБАРОВА

В коридорах власти. Виталий Морозов

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Прямой эфир 25 ноября на частоте 88.3 FM

В коридорах власти. Виталий Морозов

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В гостях на радио «Комсомольская правда - Хабаровск» побывал Виталий Евгеньевич Морозов, депутат Хабаровской городской думы по избирательному округу №29, заместитель председателя комитета по местному самоуправлению, член комитетов по по Бюджету, финансам и экономическому развитию и Местному самоуправлению.

Виталий Морозов, депутат Хабаровской городской думы по избирательному округу №29, заместитель председателя комитета по местному самоуправлению, член комитетов по по Бюджету, финансам и экономическому развитию и Местному самоуправлению Фото: Сергей ПЯТКОВ

Виталий Морозов, депутат Хабаровской городской думы по избирательному округу №29, заместитель председателя комитета по местному самоуправлению, член комитетов по по Бюджету, финансам и экономическому развитию и Местному самоуправлениюФото: Сергей ПЯТКОВ

Это Хабаровск! (25_11_2020).

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