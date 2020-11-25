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Юлия ТЕРЕНТЬЕВАСергей ПЯТКОВМария ХАБАРОВА

Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

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Прямой эфир 25 ноября на частоте 88.3 FM

Национальный проект Безопасные и качественные автомобильные дороги

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Реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Хабаровском крае обсудили в прямом эфире ради «Комсомольская правда - Хабаровск» с Александром Михайловичем Максименко - членом Общественного совета при Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края, модератором реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Хабаровском крае и Евгением Александровичем Гамовым - заместителем начальника отдела дорожного и технического надзора Управления ГИБДД УМВД РФ по Хабаровскому краю.

Александр Максименко, член Общественного совета при Министерстве транспорта и дорожного хозяйства края, модератор реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Хабаровском крае Фото: Сергей ПЯТКОВ

Александр Максименко, член Общественного совета при Министерстве транспорта и дорожного хозяйства края, модератор реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Хабаровском краеФото: Сергей ПЯТКОВ

Евгений Гамов - заместитель начальника отдела дорожного и технического надзора Управления ГИБДД УМВД РФ по Хабаровскому краю Фото: Сергей ПЯТКОВ

Евгений Гамов - заместитель начальника отдела дорожного и технического надзора Управления ГИБДД УМВД РФ по Хабаровскому краюФото: Сергей ПЯТКОВ

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