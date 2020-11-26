2020-11-26T05:47:57+03:00
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Юлия ТЕРЕНТЬЕВАСергей ПЯТКОВМария ХАБАРОВА

Национальный проект «Здравоохранение». «Стоп ВИЧ/СПИД»

Номер для Ваших сообщений What’s App: +79622233883Номер для Ваших сообщений What’s App: +79622233883Фото: Сергей ПЯТКОВ

Прямой эфир 26 ноября на частоте 88.3 FM

Национальный проект «Здравоохранение»

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С 26 ноября по 1 декабря в Хабаровском крае пройдет VIII Всероссийская информационно-просветительская акция «Стоп ВИЧ/СПИД». О том почему не следует забывать о «Чуме XX-ого века» рассказала Анна Валерьевна Кузнецова - главный врач центра «Анти-СПИД», главный инфекционист ДФО.

Анна Кузнецова, главный врач центра «Анти-СПИД», главный инфекционист ДФО Фото: Сергей ПЯТКОВ

Анна Кузнецова, главный врач центра «Анти-СПИД», главный инфекционист ДФОФото: Сергей ПЯТКОВ

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