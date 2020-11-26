Национальный проект «Здравоохранение». «Стоп ВИЧ/СПИД»
Прямой эфир 26 ноября на частоте 88.3 FM
Национальный проект «Здравоохранение»
С 26 ноября по 1 декабря в Хабаровском крае пройдет VIII Всероссийская информационно-просветительская акция «Стоп ВИЧ/СПИД». О том почему не следует забывать о «Чуме XX-ого века» рассказала Анна Валерьевна Кузнецова - главный врач центра «Анти-СПИД», главный инфекционист ДФО.
Анна Кузнецова, главный врач центра «Анти-СПИД», главный инфекционист ДФОФото: Сергей ПЯТКОВ