2020-11-30T07:17:59+03:00
Это - Хабаровск!
Юлия ТЕРЕНТЬЕВАСергей ПЯТКОВМария ХАБАРОВА

Это Хабаровск! Нетрезвое вождение и ветхое жильё

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Это Хабаровск! Нетрезвое вождение и ветхое жильё

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О рассмотрении дел судом предусмотренных статьей 264.1 УК РФ - повторное управление транспортным средством в нетрезвом состоянии нам рассказала помощник прокурора Железнодорожного района города Хабаровска - Яна Александровна Сосновская.

Яна Сосновская, помощник прокурора Железнодорожного района города Хабаровска Фото: Сергей ПЯТКОВ

Яна Сосновская, помощник прокурора Железнодорожного района города ХабаровскаФото: Сергей ПЯТКОВ

В очередной раз в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» подняли вопрос ветхого и аварийного жилья вместе с нашим гостем - начальником Межрайонного отдела Государственного жилищного надзора Главного управления регионального госконтроля и лицензирования Правительства Хабаровского края - Олегом Валерьевичем Кустовым.

Олег Кустов, начальник Межрайонного отдела Государственного жилищного надзора Главного управления регионального госконтроля и лицензирования Правительства Хабаровского края Фото: Сергей ПЯТКОВ

Олег Кустов, начальник Межрайонного отдела Государственного жилищного надзора Главного управления регионального госконтроля и лицензирования Правительства Хабаровского краяФото: Сергей ПЯТКОВ

Это Хабаровск! (30_11_2020).

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