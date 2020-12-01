2020-12-01T05:20:08+03:00
Это - Хабаровск!
Юлия ТЕРЕНТЬЕВАСергей ПЯТКОВМария ХАБАРОВА

Станислав Глухов - Премия «Дальний Восток»

Станислав Глухов - Премия «Дальний Восток»Станислав Глухов - Премия «Дальний Восток»Фото: Сергей ПЯТКОВ

Прямой эфир 1 декабря на частоте 88.3 FM

Станислав Глухов - Премия «Дальний Восток»

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Общероссийская литературная премия «Дальний Восток» им. В.К. Арсеньева присуждается за лучшие произведения отечественных авторов на тему Дальнего Востока. На соискание могут быть выдвинуты романы, повести, сборники повестей или рассказов, а также документальная проза и мемуары. Не имеет значение место жительство автора, главное – писать на русском языке. Жюри конкурса выберет лучшие работы в трех номинациях «Длинная проза», «Короткая проза», «Проза для детей». Шорт-лист основных премий – не более 5 произведений. Основная задача премии не только наградить победителей и рассказать о современных авторах, но и привлечь культурный интерес к Дальнему Востоку, как территории приоритетного развития XXI века.

1 декабря представили лонглист финалистов, куда с двумя своими произведениями попал и наш сегодняшний гость.

Станислав Алексеевич Глухов - лауреат общероссийской литературной премии «Дальний Восток» им. В.К. Арсеньева, основатель издательского дома «Гранд Экспресс», журналист и писатель.

Станислав Глухов, лауреат общероссийской литературной премии «Дальний Восток» им. В.К. Арсеньева, основатель издательского дома «Гранд Экспресс», журналист и писатель Фото: Сергей ПЯТКОВ

Станислав Глухов, лауреат общероссийской литературной премии «Дальний Восток» им. В.К. Арсеньева, основатель издательского дома «Гранд Экспресс», журналист и писательФото: Сергей ПЯТКОВ

Это Хабаровск! (01_12_2020).

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