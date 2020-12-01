1 Дек. 2020 2020-12-01T05:20:08+03:00

Станислав Глухов - Премия «Дальний Восток» 00:00 00:00

Общероссийская литературная премия «Дальний Восток» им. В.К. Арсеньева присуждается за лучшие произведения отечественных авторов на тему Дальнего Востока. На соискание могут быть выдвинуты романы, повести, сборники повестей или рассказов, а также документальная проза и мемуары. Не имеет значение место жительство автора, главное – писать на русском языке. Жюри конкурса выберет лучшие работы в трех номинациях «Длинная проза», «Короткая проза», «Проза для детей». Шорт-лист основных премий – не более 5 произведений. Основная задача премии не только наградить победителей и рассказать о современных авторах, но и привлечь культурный интерес к Дальнему Востоку, как территории приоритетного развития XXI века.

1 декабря представили лонглист финалистов, куда с двумя своими произведениями попал и наш сегодняшний гость.

Станислав Алексеевич Глухов - лауреат общероссийской литературной премии «Дальний Восток» им. В.К. Арсеньева, основатель издательского дома «Гранд Экспресс», журналист и писатель.

Станислав Глухов, лауреат общероссийской литературной премии «Дальний Восток» им. В.К. Арсеньева, основатель издательского дома «Гранд Экспресс», журналист и писательФото: Сергей ПЯТКОВ