2020-07-30T08:41:32+03:00
Это - Хабаровск!
Эдуард ГРИЩУКСергей ПЯТКОВ

Круглый стол: Поддержка бизнеса

Прямой эфир 30 июля на частоте 88.3 FMПрямой эфир 30 июля на частоте 88.3 FMФото: Сергей ПЯТКОВ

Прямой эфир 30 июля на частоте 88.3 FM

Круглый стол: Поддержка бизнеса 30_07_2020

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Круглый стол на тему Федеральных мер государственной поддержки малого и среднего бизнеса в условиях распространения новой короновирусной инфекции прошел в прямом эфире в студии радио «Комсомольская правда - Хабаровск». По настоящему жаркая дискуссия разгорелась между экспертом по инвестиционному развитию и предпринимательству Андреем Сухоруковым, консультантом отдела развития предпринимательства Администрации города Хабаровска Анастасией Тарасовой и председателем Ассоциации рестораторов Хабаровского края Андреем Веретенниковым.

Андрей Сухоруков, эксперт по инвестиционному развитию и предпринимательству Фото: Сергей ПЯТКОВ

Андрей Сухоруков, эксперт по инвестиционному развитию и предпринимательствуФото: Сергей ПЯТКОВ

Анастасия Тарасова, консультант отдела развития предпринимательства администрации города Хабаровска Фото: Сергей ПЯТКОВ

Анастасия Тарасова, консультант отдела развития предпринимательства администрации города ХабаровскаФото: Сергей ПЯТКОВ

Андрей Веретенников, председатель Ассоциации рестораторов Хабаровского края Фото: Сергей ПЯТКОВ

Андрей Веретенников, председатель Ассоциации рестораторов Хабаровского краяФото: Сергей ПЯТКОВ

Это Хабаровск 30_07_2020.

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