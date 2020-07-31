31 Июль 2020 2020-07-31T06:12:38+03:00

Дальневосточная ипотека - Пол года спустя 00:00 00:00

Программа «Дальневосточная ипотека» функционирует в регионе с 7 декабря минувшего года. В прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» управляющий дальневосточным филиалом федерального банка «Открытие» Николай Долгушев и генеральный директор Хабаровского представительства Федерального агенства недвижимости «Перспектива 24» Илья Курчаков рассказали об особенностях этой меры поддержки в Хабаровском крае.

Николай Долгушев, управляющий дальневосточным филиалом федерального банка «Открытие»Фото: Сергей ПЯТКОВ