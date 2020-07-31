2020-07-31T09:26:15+03:00
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Эдуард ГРИЩУКСергей ПЯТКОВ

Поддержка многодетных семей

Прямой эфир 31 июля на частоте 88.3 FMПрямой эфир 31 июля на частоте 88.3 FMФото: Сергей ПЯТКОВ

Прямой эфир 31 июля на частоте 88.3 FM

Поддержка многодетных семей 31_07_2020

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В прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» прошел круглый стол на тему поддержки семей с детьми в том числе и условиях ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса COVID-19. В непростом вопросе разбирались председатель постоянного комитета Законодательной думы Хабаровского края по вопросам социальной политики Ольга Вячеславовна Ушакова, представитель Министерства Соцзащиты Хабаровского края Ирина Николаевна Рощина и многодетная мать Мария Кожедуб.

Ольга Ушакова, председатель постоянного комитета Законодательной думы Хабаровского края по вопросам социальной политики Фото: Сергей ПЯТКОВ

Ольга Ушакова, председатель постоянного комитета Законодательной думы Хабаровского края по вопросам социальной политикиФото: Сергей ПЯТКОВ

Ирина Рощина, представитель Министерства Соцзащиты Хабаровского края Фото: Сергей ПЯТКОВ

Ирина Рощина, представитель Министерства Соцзащиты Хабаровского краяФото: Сергей ПЯТКОВ

Мария Кожедуб, многодетная мать Фото: Сергей ПЯТКОВ

Мария Кожедуб, многодетная матьФото: Сергей ПЯТКОВ

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