31 Июль 2020 2020-07-31T09:26:15+03:00

Поддержка многодетных семей 31_07_2020 00:00 00:00

В прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» прошел круглый стол на тему поддержки семей с детьми в том числе и условиях ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса COVID-19. В непростом вопросе разбирались председатель постоянного комитета Законодательной думы Хабаровского края по вопросам социальной политики Ольга Вячеславовна Ушакова, представитель Министерства Соцзащиты Хабаровского края Ирина Николаевна Рощина и многодетная мать Мария Кожедуб.

Ольга Ушакова, председатель постоянного комитета Законодательной думы Хабаровского края по вопросам социальной политикиФото: Сергей ПЯТКОВ

Ирина Рощина, представитель Министерства Соцзащиты Хабаровского краяФото: Сергей ПЯТКОВ