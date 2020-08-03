3 Авг. 2020 2020-08-03T07:00:32+03:00

Это Хабаровск 3 августа 2020 00:00 00:00

Согласно описанию из Википедии, созависимость это патологическое состояние, характеризующееся глубокой поглощённостью и сильной эмоциональной, социальной или даже физической зависимостью от другого человека. Чаще всего термин употребляется по отношению к родственникам и близким алкоголиков, наркоманов и других людей с какими-либо зависимостями, но далеко не ограничивается ими. Что же такое в действительности созависимость, как ее у себя обнаружить и возможно ли бороться с таким состоянием сегодня обсуждали с психологом и бизнес тренером Ольгой Палехой.

Ольга Палеха, психолог, бизнес тренерФото: Сергей ПЯТКОВ

11 октября 2020 года состоится церемония награждения бизнес премии «ГЛАВНЫЕ ЖЕНЩИНЫ 2020» - первая премия в России, целью которой является выявление, освещение и развитие лучших личных брендов женщин, занятых в бизнесе. Сегодня в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» о мероприятии и не только рассказала Александра Журавская, участник премии в номинации «Недвижимость, дизайн, интерьер».

Александра Журавская, специалист в сфере недвижимостиФото: Сергей ПЯТКОВ