2020-08-03T07:00:32+03:00
Это - Хабаровск!
Эдуард ГРИЩУКСергей ПЯТКОВДарья РЕШЕТНИКОВА

Это Хабаровск 3 августа 2020

Прямой эфир 3 августа на частоте 88.3 FMПрямой эфир 3 августа на частоте 88.3 FMФото: Сергей ПЯТКОВ

Прямой эфир 3 августа на частоте 88.3 FM

Это Хабаровск 3 августа 2020

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Согласно описанию из Википедии, созависимость это патологическое состояние, характеризующееся глубокой поглощённостью и сильной эмоциональной, социальной или даже физической зависимостью от другого человека. Чаще всего термин употребляется по отношению к родственникам и близким алкоголиков, наркоманов и других людей с какими-либо зависимостями, но далеко не ограничивается ими. Что же такое в действительности созависимость, как ее у себя обнаружить и возможно ли бороться с таким состоянием сегодня обсуждали с психологом и бизнес тренером Ольгой Палехой.

Ольга Палеха, психолог, бизнес тренер Фото: Сергей ПЯТКОВ

Ольга Палеха, психолог, бизнес тренерФото: Сергей ПЯТКОВ

11 октября 2020 года состоится церемония награждения бизнес премии «ГЛАВНЫЕ ЖЕНЩИНЫ 2020» - первая премия в России, целью которой является выявление, освещение и развитие лучших личных брендов женщин, занятых в бизнесе. Сегодня в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» о мероприятии и не только рассказала Александра Журавская, участник премии в номинации «Недвижимость, дизайн, интерьер».

Александра Журавская, специалист в сфере недвижимости Фото: Сергей ПЯТКОВ

Александра Журавская, специалист в сфере недвижимостиФото: Сергей ПЯТКОВ

Это Хабаровск 03_08_2020.

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