Хабаровский край: С надеждой на будущее 3 августа 2020

3 Авг. 2020 2020-08-03T08:19:44+03:00

Хабаровский край: С надеждой на будущее 03_08_2020 00:00 00:00

В прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» с политологом Евгением Чадаевым обсуждали акции, проходящие в Хабаровске. Почему люди ходят на митинги, примут ли жители края Михаила Дегтярёва, какое будущее ждёт регион в долгосрочной перспективе? Так же на прямой линии со студией был один из первых ведущих Хабаровского независимого радиовещания, Юрий Вязанкин и многочисленные радиослушатели.

Евгений Чадаев, политологФото: Сергей ПЯТКОВ