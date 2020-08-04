Это Хабаровск 4 августа 2020

4 Авг. 2020 2020-08-04T06:55:08+03:00

Это Хабаровск 04_08_2020 00:00 00:00

Туризм одна из наиболее пострадавших от всемирной пандемии коронавируса отраслей на ряду с культурой и общепитом. Границы закрыты, туры отменены, а тем временем прошло уже две трети лета. Как туристическая отрасль будет выбираться из глубочайшего кризиса и почему людям стоит обратить внимание на внутренние направления, в прямом эфире радио «Комосомольская правда - Хабаровск» рассказала директор туристической компании «Белый слон» Мария Кожедуб.

Мария Кожедуб, директор туристической компании «Белый слон»Фото: Сергей ПЯТКОВ

Ну, а возвращаясь к культуре, у нас в студии побывал наш постоянный гость, без преувеличения - друг радио «Комосомольская правда - Хабаровск», Константин Зайнулин, генеральный директор Хабаровского Музыкального Театра. Обсудили перспективы открытия нового театрального сезона, меры профилактики COVID-19 в стенах театра и какую поддержку от Государства получают учреждения культуры в связи со сложившейся ситуацией.

Константин Зайнулин, генеральный директор Хабаровского Музыкального Театра.Фото: Сергей ПЯТКОВ