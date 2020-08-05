2020-08-05T07:18:27+03:00
Это - Хабаровск!
Эдуард ГРИЩУКСергей ПЯТКОВДарья РЕШЕТНИКОВА

Спасение утопающих 5 августа 2020

Номер для Ваших сообщений: +79622233883Номер для Ваших сообщений: +79622233883Фото: Сергей ПЯТКОВ

Прямой эфир 5 августа на частоте 88.3 FM

Спасение утопающих 05_08_2020

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Летом горожане, а особенно дети, которые находятся без присмотра взрослых, отправляются на водоемы, что может привести к трагедии. Какие шаги предпринимает Администрация Хабаровска, чтобы предотвратить несчастье в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» рассказал исполняющий обязанности начальника управления по делам ГО и ЧС Администрации Хабаровска, Виталий Александрович Орел.

Виталий Орел, исполняющий обязанности начальника управления по делам ГО и ЧС Администрации Хабаровска Фото: Сергей ПЯТКОВ

Виталий Орел, исполняющий обязанности начальника управления по делам ГО и ЧС Администрации ХабаровскаФото: Сергей ПЯТКОВ

Это Хабаровск 05_08_2020.

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