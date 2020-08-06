2020-08-06T09:30:51+03:00
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Эдуард ГРИЩУКСергей ПЯТКОВДарья РЕШЕТНИКОВА

Нематериальное наследие

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Прямой эфир 6 августа на частоте 88.3 FM

Нематериальное наследие 06_08_2020

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В крае ежегодно проводятся мероприятия, направленные на сохранение и популяризацию самобытной культуры коренных малочисленных народов, включая родные языки. Депутаты Хабаровской краевой думы предложили на рассмотрение Законопроект о нематериальном наследии КМНС. Что это такое и для чего нужен законопроект сегодня будем разбираться с председателем постоянного комитета Законодательной думы Хабаровского края по вопросам социальной политики Ольгой Ушаковой и генеральным директором музея им Гродекова, депутатом Краевой законодательной думы ХК Иваном Крюковым.

Ольга Ушакова, председатель постоянного комитета Законодательной думы Хабаровского края по вопросам социальной политики Фото: Сергей ПЯТКОВ

Ольга Ушакова, председатель постоянного комитета Законодательной думы Хабаровского края по вопросам социальной политикиФото: Сергей ПЯТКОВ

Иван Крюков, генеральный директор музея им Гродекова, депутат Краевой законодательной думы Фото: Сергей ПЯТКОВ

Иван Крюков, генеральный директор музея им Гродекова, депутат Краевой законодательной думыФото: Сергей ПЯТКОВ

Это Хабаровск 06_08_2020.

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